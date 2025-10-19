Eine Mutter und ihre beiden Söhne sind im Oktober 2024 in Esslingen-Weil ums Leben gekommen. Ein Termin für das Verfahren gegen den möglichen Verursacher steht noch aus.
Die Vorarbeiten für einen Prozess wegen des tödlichen Unfalls von Esslingen-Weil im Oktober vergangenen Jahres dauern an. Wie die Pressestelle des Amtsgerichts Esslingen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, könne noch kein genauer Termin für einen Verhandlungsbeginn genannt werden. Bei dem Unfall waren eine Mutter und ihre beiden kleinen Söhne ums Leben gekommen.