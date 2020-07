6 Vom Wasser aus hat man eine neue Perspektive auf die Stadt. Foto: Roberto Bulgrin

Das Stadtmarketing bietet seit Juni Stand-Up-Paddling-Touren an. Die Teilnehmer sollen Esslingen aus einer neuen Perspektive erleben.

Esslingen - Das Esslinger Stadtmarketing hat seit Ende Juni eine neue Attraktion im Angebot: Stand-Up-Paddling auf dem Neckar, oder kurz: SUPen. Bei der Trend-Wassersportart stehen die Teilnehmer auf einem speziellen Board und bewegen sich mit einem langen Stechpaddel fort. Schon seit Jahren begeistert das Stehpaddeln immer mehr Menschen. Zusammen mit ihrem Partner „WannaSUP?“ bietet das Stadtmarketing nun Touren an. „Und das ist gerade in der Corona-Zeit ideal. Jeder hat sein eigenes Brett und man hält automatisch genug Abstand“, sagt Michael Scheu, der Organisator bei der Stadt.

So viel vorweg: Wasserscheu sollte man nicht sein. Zwar kämen die meisten Teilnehmer trocken wieder zurück, „aber einer pro Gruppe landet immer im Neckar“, sagt Jule Ludwig, die mit ihrem Mann Jan zusammen WannaSUP? gegründet hat. Schon seit längerem bieten sie Touren auf dem Fluss an. Gerade an heißen Sommertagen könne ein kurzes Bad im Neckar auch erfrischend sein. „Wichtige Voraussetzung ist natürlich, dass man schwimmen kann. Und ein bisschen Balance kann auch nicht schaden“, erklärt sie. Ansonsten brauche es keine Vorkenntnisse. Laut Michael Scheu vom Stadtmarketing liegt darin der Vorteil des SUPens: „Das kann man auch gut als Anfänger machen. Die meisten standen vorher noch nie auf einem Board.“

„Anfangs machen wir immer eine Einweisung“, erklärt Jule Ludwig. Auf einer Wiese am Neckarufer in Oberesslingen zeigen sie den Teilnehmern mittels Trockenübungen, auf was sie achten müssen. Wie sie richtig landen, wenn es doch mal wackelig werden sollte, wie sie aus dem anfänglichen Knien aufstehen. „Und dann schnell paddeln, sonst fallt ihr um“, sagt die SUP-Trainerin Ludwig. Im Wasser wird es dann ernst. Die ersten Versuche sind noch etwas wackelig. Aber nach wenigen Minuten stehen alle sicher auf dem Board, die Fahrt beginnt.

„Wir sind sehr flexibel, was die Touren angeht“, sagt Scheu. Wenn beispielsweise eine ganze Gruppe eine Tour buche, könne diese nach individuellen Wünschen angepasst werden. Bislang seien die Fahrten etwa sechs Kilometer lang und dauerten etwa zweieinhalb Stunden. „Wir bieten eine Mischung aus Stadt-Sehenswürdigkeiten und Natur. Alles ist dabei“, betont Scheu. So könne man entweder in Richtung Plochingen in die Natur fahren, oder auch nach Esslingen in die Kanäle. Der Preis für die regulären Touren liegt zwischen 49,90 und 59,90 Euro – wahlweise mit Verpflegung.

Auch die Startpunkte der Touren seien flexibel, der Treffpunkt in der Eberspächerstraße in Oberesslingen sei jedoch sehr geschickt. „Aber wir beginnen manchmal auch in Plochingen“, sagt Jule Ludwig. Ausrüstung wie Boards und Neoprenanzüge werden von WannaSUP? verliehen. „Wer aber ein eigenes Board hat, kann auch gerne das verwenden“, sagt die Veranstalterin.

Aber ist das Angebot für alle Altersklassen geeignet? Und wie fit sollte man sein? „Unsere älteste Teilnehmerin war 70 Jahre alt“, sagt Ludwig. „Und klar ist es von Vorteil, wenn man sportlich ist, aber das ist nicht das Wichtigste. Jeder kann mitmachen.“ Auch Michael Scheu erklärt, dass Stand-Up-Paddling etwas für Jung und Alt ist. „Es kamen schon Leute zu uns, die seit 50 Jahren in Esslingen leben, aber noch nie auf dem Neckar waren.“ Diese neue Perspektive vom Fluss aus, sei das Highlight beim Neckar-SUPen.

