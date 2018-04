Esslingen Unbekannter wirft Stein auf Linienbus

Von jüv 14. April 2018 - 13:40 Uhr

Ein Linienbus ist am Samstag in Esslingen mit einem Stein beworfen worden. (Symbolbild) Foto: Horst Rudel/Archiv

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Samstagmorgen in Esslingen einen Linienbus mit einem Stein beworfen hat. An derselben Stelle auf der Zollbergstraße war kurz zuvor einem Autofahrer Dreck auf die Windschutzscheibe geschleudert worden.

Esslingen - Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Esslinger Zollbergstraße im Bereich einer Baustelle einen Linienbus mit einem Stein beworfen. Wie die Polizei mitteilt, wurde dabei eine Scheibe auf der rechten Seite des Fahrzeugs beschädigt. Das Wurfgeschoss sei eingeschlagen, als sich der Bus, der von Ostfildern-Nellingen kommend in Richtung Zollberg fuhr, etwa 50 Meter hinter der Abzweigung Berkheim befand.

Mehr zum Thema

Noch während die Polizei die Anzeige zu dem Vorfall aufnahm, meldete sich ein Autofahrer bei den Beamten und gab an, ihm sei an derselben Stelle aus der Baustelle heraus Dreck auf die Windschutzscheibe geschleudert worden. Zudem seien mehrere Warnbaken auf der Fahrbahn gelegen, berichtet die Polizei. Sie sucht Zeugen zu dem Vorfall und bittet diese, sich unter der Telefon 07 11/3 99 03 30 zu melden.