Esslingen: Toter Mann in Unterführung entdeckt – Polizei sucht Zeugen

Unweit des Esslinger Mailleparks ist am Montagmorgen ein Toter gefunden worden. Die Esslinger Kripo sucht Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wie der Mann seine tödlichen Verletzungen erlitten hat.











Zu einem unklaren Todesfall ist es am Montagmorgen im Bereich des Esslinger Mailleparks gekommen. Die Kriminalpolizei sucht deshalb nach Zeugen. Kurz nach 6.45 Uhr hatte eine Passantin in der Fußgängerunterführung unterhalb des Straßenknotens Kiesstraße/Maillestraße einen offenbar am Kopf schwer verletzten 65-jährigen Mann auf dem Boden liegend aufgefunden und die Polizei alarmiert.