Esslingen Schlägerei am Bahnhof

Von va 13. September 2018 - 11:58 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei am Bahnhof Esslingen. Foto: dpa

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Bahnhof in Esslingen gekommen. Ein 27-Jähriger belästigt eine junge Frau. Als ihr drei Männer zu Hilfe kommen, eskaliert die Situation.

Esslingen - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und drei Männern im Alter von 20 bis 40 Jahren ist es am Mittwochmittag am Bahnhof in Esslingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll der 27-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13 Uhr eine Reisende am Bahnsteig 7 belästigt haben, weshalb die junge Frau Schutz bei der dreiköpfigen Männergruppe suchte.

Nachdem die drei Männer den Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, eskalierte die Situation offenbar, sodass es im weiteren Verlauf zu einer Schlägerei kam. Hierbei verletzte sich der 27-Jährige an der Schulter, während der 40-Jährige mehrere Kratzer am Hals erlitt.

Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten trafen alle Beteiligten noch am Bahnsteig an. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 zu melden.