Esslingen Rollerfahrer zwischen Lastwagen eingeklemmt

Von va 16. August 2018 - 17:25 Uhr

Der Rollerfahrer musste vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Foto: dpa

Ein Rollerfahrer will sich im Stau durch die Autos hindurchschlängeln. Doch das wird ihm zum Verhängnis.

Esslingen - Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 61-Jährige mit seinem Roller kurz vor acht Uhr die Ausfahrt der B 10 an der Anschlussstelle Berkheim befahren. An der Einmündung in die Kreisstraße hatte sich zu diesem Zeitpunkt ein Stau auf beiden Abbiegespuren gebildet.

Mehr zum Thema

Deshalb schlängelte sich der Rollerfahrer durch die Autos hindurch. Dabei blieb er aber mit seinem Roller an einem Druckluftschlauch eines Sattelzugs hängen. Der Rollerfahrer hielt an, um den Schlauch wieder festzumachen. In diesem Moment schaltete die Ampel jedoch auf Grün und der Lastwagenfahrer fuhr los. Der 61-Jährige wurde von dem Auflieger erfasst und zwischen den beiden 40-Tonnern eingeklemmt.

Zudem geriet sein Roller unter den Lastwagen. Ein anderer Lastwagenfahrer bemerkte das Unglück und machte durch Hupen den anderen Fahrer auf das Unglück aufmerksam, worauf beide Trucker anhielten.

Der 61-jährige Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst versorgt und in einer Klinik stationär aufgenommen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 11 000 Euro.