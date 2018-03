Esslingen Renault fährt in S-Bahn-Unterführung

Von uls 19. März 2018 - 11:27 Uhr

Ein Mann ist am Montagvormittag in die Unterführung der S-Bahn-Haltestelle Oberesslingen gefahren und gegen eine Wand geprallt.





Esslingen - Ein Renault Kangoo ist am Montagvormittag in die Unterführung der S-Bahn-Haltestelle im Esslinger Stadtteil Oberesslingen geraten. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer die Treppen herunter gefahren und anschließend gegen eine Wand geprallt. Warum der Fahrer in die Unterführung steuerte, ob es ein Aussetzer des Fahrers war, oder ob ein technischer Defekt vorlag, weiß die Polizei zur Stunde noch nicht. Alkohol sei nicht im Spiel gewesen.

Der Mann werde gerade in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, erst dann könne er befragt werden, berichtet der Reutlinger Pressesprecher Frank Natterer. Gegen 11 Uhr wurde der Wagen von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.