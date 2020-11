1 Die Polizei hatte in der Halloween-Nacht vor allem an Jugendtreffpunkten zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Esslingen - Die Polizei hat in Esslingen am Samstagabend eine private Halloween-Party aufgelöst. Gegen 23.04 Uhr wurden die Beamten zu einer privaten Halloween-Party in Liebersbronn gerufen. Der Anrufer teilte der Polizei mit, es würden sich circa 50 Teilnehmer bei der Feier befinden, was derzeit nicht erlaubt ist. Nachdem die Polizei mit den Partyteilnehmern geredet hatte, beendeten diese die Feier.

Die Polizei hatte in der Halloween-Nacht vor allem an Jugendtreffpunkten zahlreiche Personenkontrollen durchgeführt. Daneben wurde in Esslingen laut Polizeiangaben gegen 19.30 Uhr und nochmals gegen 01.37 Uhr ein abgestellter Papiercontainer in der Hindenburgstraße vermutlich absichtlich angezündet. Beim zweiten Brand schlugen hohe Flammen aus dem Container, die durch die Feuerwehr Esslingen gelöscht wurden. Ein angrenzender Container wurde ebenfalls beschädigt, die Polizei schätzt den Schaden auf circa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen bittet Zeugen, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden.

Auch in Köngen kam es zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Steinbruchstraße, Unterdorfstraße und Plochinger Straße traten kurz vor 03.00 Uhr zwei junge Männer an insgesamt 26 geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab beziehungsweise beschädigten diese. Die Polizei erwischte die beiden 21 und 24 Jahre alten Täter. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Mögliche weitere Geschädigte können sich unter Telefon 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen melden.