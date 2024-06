1 Der Mann soll sich spätestens 2016 im Irak der Gruppe angeschlossen und für sie gekämpft haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwoch im baden-württembergischen Esslingen am Neckar ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der Mann soll sich spätestens 2016 im Irak der Gruppe angeschlossen und für sie gekämpft haben, wie die Karlsruher Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Iraker hielt sich demnach seit seiner Einreise nach Deutschland im Oktober 2022 für die Begehung von Anschlägen im Auftrag des IS bereit. Einem Bericht des SWR zufolge soll der Mann dabei aber „weder eine konkrete Anschlagsplanung noch ein bestimmtes Ziel gehabt haben“.