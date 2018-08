Esslingen 18-Jähriger wird mit Messer angegriffen

Ein junger Mann wird am Freitagabend aus einer Gruppe heraus mit dem Messer gestochen. Die Tat ereignete sich auf dem Bahnhofsvorplatz von Esslingen.

Esslingen - Ein 18-jähriger Heranwachsender ist am Freitagabend in Esslingen in Begleitung seines Freundes von einer unbekannten Gruppe Männer angegriffen und verletzt worden.

Die Tat ereignete sich Angaben der Polzei zufolge gegen 20.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz. Ein Mann stieß aus der Gruppe heraus mit einem Messer gegen den Arm des jungen Mannes und verletzte ihn dabei leicht.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die Polizei vermutet, dass politische Differenzen dabei eine Rolle spielten. Die Gruppe konnte zunächst flüchten. Die Ermittlungen zum Fall dauern an.