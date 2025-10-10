Esslingen: Massive Rauchentwicklung in Wohnung

1 Die Feuerwehr war im Einsatz (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

In einer Esslinger Wohnung vergisst eine Bewohnerin einen Kochtopf mit Suppe auf dem eingeschalteten Herd. Nur ein Rauchmelder verhindert Schlimmeres.











Link kopiert



Der Installation eines Rauchmelders ist es zu verdanken, dass durch einen vergessenen, eingeschalteten Herd in einer Wohnung im Esslinger Goerdelerweg nichts Schlimmeres geschah. Nach Angaben der Polizei hatte eine Bewohnerin am Donnerstag gegen 15 Uhr einen Kochtopf mit Suppe auf den eingeschalteten Herd gestellt und diesen offensichtlich vergessen.