6 Wie genau der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt dieses Jahr abläuft, muss noch beraten werden. Foto: Pressefoto H. Rudel/Ines Rudel

Beim Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist es bereits sicher: Er findet dieses Jahr statt. Doch wie sieht es bei den beliebten Märkten in Esslingen, Ludwigsburg oder Leonberg aus?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region Stuttgart - Nachdem der Cannstatter Wasen abgesagt wurde, das Stuttgarter Weindorf sehr stark abgespeckt wurde, ist es eine kleine Sensation: Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt findet statt; vom 24. November bis zum 30. Dezember. Das baden-württembergische Sozialministerium hatte am Mittwoch grünes Licht gegeben. Wie sieht es also bei den anderen schönen Weihnachtsmärkten in der Region Stuttgart statt? Findet der Esslinger Weihnachtsmarkt statt? Der in Ludwigsburg? Und was ist mit dem in Leonberg, dem an der Weiler Hütte und den vielen kleineren, aber nicht weniger stimmungsvollen Märkten? Wir haben nachgefragt.