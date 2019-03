6 Kippelig: ein Bild wie aus einem Action-Film Foto: SDMG

Bei einem kuriosen Zusammenstoß in Esslingen kommt eine 55-Jährige Renault-Fahrerin mit dem Schrecken davon.

Esslingen - Das Bild wirkt wie eine Stunt-Szene aus einem Action-Film: Ein Auto lehnt so schräg mit zwei Rädern an einem anderen Wagen, dass ein Hauch reichen würde, um es umzuwerfen. Die Räder der Fahrerseite stehen auf dem Asphalt, aussteigen kann dort keiner mehr. Das Bild ist die Folge eines kuriosen Auffahrunfalls auf der Kreuzung Rotes Kreuz in Esslingen, zu dem die Polizei am Mittwoch gerufen wurde.

Eine 55-Jährige war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Renault Scenic aus Richtung Aichwald gekommen und wollte dann an der Kreuzung nach rechts in Richtung Esslingen abbiegen. Vor ihr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem VW Tiguan, die ebenfalls nach rechts abbiegen wollte. Sie hatte sich ganz rechts eingeordnet, musste dann aber verkehrsbedingt anhalten. Die leicht links versetzt hinter ihr fahrende Renault-Fahrerin erkannte den stehenden VW zu spät und fuhr so von seitlich hinten auf den Wagen auf, dass ihr Auto angehoben wurde und mit der rechten Fahrzeugseite an dem Tiguan hochrutschte. Es blieb schließlich auf den Scheiben der Fahrerseite des VW stehen. Die Seitenscheiben des Tiguan hielten dieser Belastung stand, sodass niemand verletzt wurde.

Die Rettungskräfte spannten zunächst die beiden Fahrzeuge mit Gurten zusammen, damit der Renault nicht doch noch kippte. Die 55-Jährige kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden mit insgesamt rund 9000 Euro.

