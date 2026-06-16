Esslingens Kommunales Kino lädt vom 30. Juli bis 8. August zum Filmfestival auf die Esslinger Burg ein. Das mit Spannung erwartete Programm steht.
Die große Zeit der Open-Air-Veranstaltungen hat begonnen, und damit steigt auch die Vorfreude auf das sommerliche Veranstaltungsprogramm auf der Esslinger Burg. Mit den Mittelalter-Rockmusikern von „In Extremo“ am 24. Juli und den Schweizer Bands Gotthard und Krokus am 25. Juli geht die Burg-Saison in die nächste Runde, ehe vom 30. Juli bis 8. August das Kinopublikum wieder in Scharen auf Esslingens Höhen pilgern wird. Trotz wechselhaften Wetters haben im vergangenen Jahr insgesamt 13.700 Gäste das Kino auf der Burg erlebt. Und die Macherinnen und Macher des Kommunalen Kinos (Koki) hätten nichts dagegen, wenn ihr Festival in diesem Jahr bei freundlicherer Witterung noch deutlich mehr Gäste anlocken würde.