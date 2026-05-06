Esslingen: In verlassener Industriehalle:„Rave“ feiert Premiere

In einer ehemaligen Esslinger Produktionshalle feierte das Tanz- und Musiktheater „Rave“ Premiere. Eine weitere Aufführung ist geplant.
Passender hätte die Lokalität nicht sein können. Bei der Premiere des Tanz- und Musiktheaters „Rave“ integriert das Podium Esslingen erstmals eine ehemalige Produktionshalle in Oberesslingen als Spielort ins Festival. Eine gute Entscheidung: Bei der Premiere von „Rave“ treffen wilde Techno-Beats, schroffe moderne Töne und verträumte Klavier-Nocturnes auf die Rohheit und den morbiden Charme der längst verlassenen Industriehalle. Einen stärkeren Kontrast, der gleichzeitig auch verbindendes Element war, kann man sich kaum vorstellen.