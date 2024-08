Holzbank in Brand geraten – Einweggrill mutmaßliche Ursache

1 Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Esslingen hat am Donnerstag eine öffentliche Holzbank gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Bank schnell löschen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.











Zu einem Brand im Helmensbergweg in Esslingen sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort eine öffentliche Holzbank in Brand geraten war.