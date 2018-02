Esslingen Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand

Von red 17. Februar 2018 - 19:57 Uhr

Zu einem Dachstuhlbrand musste die Esslinger Feuerwehr am Samstagnachmittag ausrücken. Der Schaden ist hoch, verletzt wurde niemand.





Esslingen - Bei einem Brand in der Kreuzstraße in Esslingen ist ein hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Beim Eintreffen der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes in der Kreuzstraße drang laut Polizeibericht bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl des Gebäudes, woraufhin die Feuerwehr Esslingen sofort mit ihren Brandbekämpfungsmaßnahmen begann.

Aus dem Gebäude selbst konnten zuvor alle anwesenden Personen unverletzt evakuiert werden. Die Ursache für den Brand dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand auf eine unglückliche Verkettung von Umständen im technischen Bereich zurückzuführen sein. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.