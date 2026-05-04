Mit einem kleinen Video macht Esslingen darauf aufmerksam, ihr Social-Media-Team erweitert zu haben. Anderswo sollen mehr als 170 Stellen gestrichen werden. Wie passt das zusammen?
City Esslingen heißt der Kanal auf Instagram, wo drei junge Menschen in einem Video auftreten und sich vorstellen, ohne sich wirklich vorzustellen. Vor dem Alten Rathaus winken zwei der drei Akteure in eine Kamera und grüßen betont überschwänglich mit „Hi Esslingen“. Eine dritte Person tritt hinzu und spricht: „Hä? Das ist aber doch mein Part.“ Darauf Person 1 (“Sofia“): „Wir sind jetzt auch für Social Media zuständig.“ Und Person 2 (“Lars“) ergänzt: „Wir sind jetzt doch ein Team.“ Daraufhin Person 3 in einer Mir-geht-ein-Licht-auf-Pose und einer eingeblendetes Glühbirne: „Stimmt, da war ja was.“ Die Schlusssequenz des Filmchen: Alle drei stehen zusammen und die etwas erhöht stehende Person 3 sagt: „Zukünftig werden wir euch zu dritt auf dem Laufenden halten.“