Handgranatenwurf in Altbach: Urteil in der Schuss-Serie aufgehoben

Urteil in der Schuss-Serie aufgehoben

Handgranatenwurf in Altbach

1 Das Urteil des Landesgerichtes ist aufgehoben. Foto: Lichtgut

Der Fall eines Trauergasts, der den Werfer der Handgranate bei einer Trauerfeier in Altbach verletzt haben soll, wird neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hat eingegriffen.











Link kopiert



Knapp zwei Jahre nach einem Handgranatenwurf auf eine Trauergemeinde in Altbach (Kreis Esslingen) und dem darauffolgenden Angriff auf den Werfer muss das Landgericht Stuttgart den Fall eines mutmaßlichen Widersachers neu aufrollen. Während der Haupttäter rechtskräftig zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt wurde, hob der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Mittwoch das Urteil auf, mit dem der Angeklagte im April 2024 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt worden war (Az. 1 StR 457/24).