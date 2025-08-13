Esslingen: Gel gegen aggressive Ameisen bringt erste Erfolge

Sie dringen in Häuser ein und bedrohen technische Infrastruktur: Ameisen der invasiven Art sind inzwischen vielerorts ein Problem. Eine neue Bekämpfungsart bringt Hoffnung.
Im Kampf gegen die invasive Ameisenart Tapinoma magnum zeigt eine neue Bekämpfungsart erste Erfolge. In Esslingen ist die Stadtverwaltung den kleinen Krabblern mit einem Ködergel auf den Leib gerückt. „Obwohl der Regen in den vergangenen Wochen die Bekämpfung mit dem Ködergel erschwert hat, ist bereits ein Rückgang der Ameisen sichtbar“, sagte eine Stadtsprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.