Esslingen - Auf diesen Spitzenplatz würde der Landkreis Esslingen gerne verzichten: Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen die Städte und Gemeinden im Neckartal und am Albrand meist ganz vorne, wenn es um den Vergleich der 7-Tages-Inzidenzzahlen in der Region Stuttgart geht. Aktuell belegt zwar Göppingen wegen massiver Corona-Ausbrüche in Kitas mit dem Wert 133,3 den negativen Spitzenplatz, Esslingen folgt aber schon auf Platz zwei mit einer ebenfalls besorgniserregend hohen Inzidenz von 115,3. In Ludwigsburg lag der Wert am Montag bei 96,4, in Stuttgart bei 86, im Rems-Murr-Kreis bei 71,4 und in Böblingen bei 52,7.