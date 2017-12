Esslingen Matratze fängt Feuer

Von ber 25. Dezember 2017 - 12:25 Uhr

Die Feuerwehr rettet mit Atemschutz einen Pinscher. Foto: 7aktuell.de

Der Wohnungsbrand an Heiligabend im Esslinger Stadtteil Zollberg hat sich von einer Matratze ausgebreitet. Warum diese Feuer fing, ist noch unklar. Die Feuerwehr rettete die Bewohner und einen Hund.

Esslingen - Warum es an Heiligabend in einem viergeschossigen Wohngebäude in der Neuffenstraße im Esslinger Stadtteil Berkheim gebrannt hat, ist immer noch unklar. Fest steht inzwischen aber, dass in der betroffenen Wohnung eine Matratze Feuer gefangen hatte. Die Bewohner warfen die Matratze geistesgegenwärtig in die Badewanne und konnten somit Schlimmeres verhindern. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Matratze schließlich vollends ab. Wie berichtet rettete die Feuerwehr nicht nur die Bewohner der betroffenen Wohnung, sondern auch noch einen Hund. Es handelte sich um einen Pinscher. Die drei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Klinikum eingeliefert. Unter anderem befand sich ein vierjähriges Kind darunter. Ein 22-jähriger erlitt noch leichte Brandwunden im Bereich der Schulter und der Hand. Nach bisherigen ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro. Der Pinscher wurde zur weiteren Versorgung erst einmal dem Tiernotdienst übergeben.

Mehr zum Thema

.