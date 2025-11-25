Esslingen feiert: Die schönsten Bilder von der Eröffnung des Weihnachtsmarkts

Vier Wochen lang lockt in Esslingen der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Mehr als 180 Stände und viele Künstler sorgen in der Altstadt für buntes Treiben.

Mit Glanz und Gloria ist der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Vier Wochen lang bis zum 22. Dezember laden die Gaukler, Musikanten, Feuer- und Stelzenkünstler, die Handwerker, Marktbeschicker und Wirte zum Bummeln, Staunen und Entdecken ein und das immer sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr sowie freitags und samstags bis 21.30 Uhr.

Die Esslinger Altstadt lockt auch diesmal wieder zwischen Marktplatz, Rathausplatz, Hafenmarkt bis hin zum Fischbrunnenplatz mit ihrem ganz besonderen Charme. Dabei verschmilzt die historische Anmutung der festlich beleuchteten mittelalterlichen und barocken Gebäude mit der heimeligen Stimmung entlang der mehr als 180 Stände und Buden, die überwiegend regionale Erzeugnisse feil bieten.

Ausflugsziel: Altes Handwerk verbreitet Mittelalter-Flair in Esslingen

Hier lässt sich wieder Adventliches sehen, hören, schmecken und riechen, und eine Zeitreise ins Mittelalter und sein Handwerk gibt es obendrein, wenn Zinngießer, Korbflechter, Glasbläser, Löffelschnitzer genauso wie Weber, Bader, Steinmetze und Lederer ihre Gewerke zeigen.

In den Gassen und auf den drei Bühnen erwarten rund 500 kulturelle Programmpunkte mit Feuerperformance, Gaukelei, Geschichten, Musik und Narretei die Gäste. Und auch in diesem Jahr lockt die bunte Welt der Geschichten ins Märchenzelt am Hafenmarkt.

Auch die traditionelle Glühweinpyramide lockt wieder auf dem Marktplatz. Foto: Roberto Bulgrin

Und wer noch tiefer in die Vergangenheit abtauchen möchte, dem versprechen die Veranstaltenden unvergessliche Erlebnisse bei den Mitmachangeboten wie einem Fechtworkshop, beim rituellen Räuchern oder einem Besuch im mittelalterlichen Badehaus oder einer Steinmetzerey.

Historische Karussells und ein Zwergenland für Familien mit Kindern

Auf die Kinder und ihre Familien warten auf dem Marktplatz ein historisches Karussell, die lebende Krippe am Fischbrunnenplatz auf der Weihnachtsinsel und vor allem im Zwergenland am Kleinen Markt hinter dem Neuen Rathaus mit spannenden Erlebnissen bei einer Fahrt im Wikinger-Karussell und dem kleinsten Riesenrad der Welt sowie in der Kerzenwerkstatt.

Und wer dann noch nicht wunschlos glücklich ist, kann seine schriftlich festgehaltenen Erwartungen in den Weihnachtswunschbriefkasten auf der Weihnachtsinsel stecken.

Regionale Produkte werden teils für den guten Zweck verkauft

Auch die Esslinger Vereine, Schulen und Kindergärten und zahlreiche soziale Projekte sollen wieder von dem Marktgeschehen profitieren. Dafür bieten gemeinnützige Institutionen und städtische Einrichtungen ihre Waren am Marktplatz an einem der Wechselstände vor der Kirche St. Dionys an.

Da es erfahrungsgemäß vor allem an den Wochenenden in den Esslinger Straßen und Parkhäusern sehr voll werden dürfte, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der S-Bahn 1 und der Regionalbahn sowie mit dem Bus. Der zentrale Busbahnhof und der Bahnhof Esslingen sind innerhalb von zehn Gehminuten vom Marktplatz aus erreichbar.

Mehr Informationen im Netz gibt es unter: www.esslingen-info.com