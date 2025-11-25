Esslingen feiert: Die schönsten Bilder von der Eröffnung des Weihnachtsmarkts

Vier Wochen lang lockt in Esslingen der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt. Mehr als 180 Stände und viele Künstler sorgen in der Altstadt für buntes Treiben.
Mit Glanz und Gloria ist der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Vier Wochen lang bis zum 22. Dezember laden die Gaukler, Musikanten, Feuer- und Stelzenkünstler, die Handwerker, Marktbeschicker und Wirte zum Bummeln, Staunen und Entdecken ein und das immer sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr sowie freitags und samstags bis 21.30 Uhr.