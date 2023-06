1 Nach einer coronabedingten Pause hat das Esslinger Erdbeerfest im vergangenen Jahr erstmals wieder stattgefunden. Foto: /Peter Stotz

Die Händlergemeinschaft in der Esslinger Küferstraße lädt am kommenden Samstag, 17. Juni, zum Erdbeerfest ein. Bei der Sause in der östlichen Altstadt steht das rote Früchtchen im Mittelpunkt.









Klein, rot und süß: Wer am Samstag die Küferstraße besucht, wird an der Erdbeere nicht vorbeikommen. Ob frische Früchte, Erdbeerkuchen, Erdbeerbowle oder Deko im Zeichen der roten Beere: Beim Erdbeerfest der örtlichen Händlergemeinschaft dreht sich von 10 bis 20 Uhr alles um die feine Frucht. Sogar Erdbeerpralinen würden an einem Stand verkauft, kündigt Dirk Janthur an. Janthur betreibt in der Küferstraße eine Datenschutzberatung samt Arbeitsplatzvermietung und organisiert zusammen mit anderen Händlern in der Straße das Erdbeerfest. Bei gutem Wetter spiele sich am Samstag, 17. Juni, alles draußen auf der Küferstraße ab, sagt Janthur.