Esslingen stand am Samstag im Zeichen der Erdbeere. In der Küferstraße zog das Erdbeerfest zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.
Esslingens Straßen: prall gefüllt. Am Samstag sind zahlreiche Menschen in der Innenstadt unterwegs gewesen - oft mit unterschiedlichen Zielen. Eng an eng drängten sich die Passantinnen und Passanten am Vormittag auf dem Wochenmarkt, Interessierte beobachteten einen Mode-Laufsteg in der Pliensaustraße, andere besuchten das Street Food Festival auf dem Hafenmarkt. Doch eins verband die Events trotz unterschiedlicher Orte. Über den Köpfen der Menschen schwebten überall immer wieder und vereinzelt kleine Heißluftballone. Ihre Form: eine Erdbeere.