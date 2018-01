Esslingen Eine schnellere Feuerwehr hat ihren Preis

Von Kai Holoch 06. Januar 2018 - 18:00 Uhr

Von acht Standorten aus können die Esslinger Helfer ausrücken, wenn sie gebraucht werden. Foto: Horst Rudel

Die dezentrale Organisation bei der Brandbekämpfung und die Verteilung der Aufgaben auf Berufswehr und freiwillige Helfer sind die große Stärke der Esslinger Brandbekämpfer. Sorgen bereitet der geplante Abriss und Neubau der Neckarbrücken.

Esslingen - Auf die Schnelligkeit kommt es an: 17 Minuten nachdem ein Mensch mit Rauchgas in Kontakt gekommen ist, müssen die Helfer mit der Wiederbelebung beginnen. Diese wissenschaftliche Erkenntnis spiegelt sich auch in den Einsatzplänen der Esslinger Feuerwehr wider. Spätestens zehn Minuten nach der Alarmierung bei einem Brand sollte die erste Einheit der Feuerwehr vor Ort sein. Diese besteht aus der Einsatzleitung, einem Löschfahrzeug und einem Fahrzeug mit Drehleiter. Weitere fünf Minuten später sollten weitere Hilfskräfte mit zwei Löschfahrzeugen einsatzbereit sein.

Im Jahr 2016 hat die Esslinger Feuerwehr dieses Ziel werktags in 79 Prozent der Fälle erreicht, in den Nachtstunden sowie an den Wochenenden sogar in 87 Prozent der Alarmierungen. Das ist, so hat der Esslinger Feuerwehrchef Oliver Knörzer bei der Vorstellung des mittelfristigen Bedarfsplans bis zum Jahr 2023 betont, zwar ein ordentlicher Wert. Er liege aber im unteren Bereich dessen, was allgemein als leistungsfähige Feuerwehr angesehen werden könne.

Dem vom Gemeinderat vorgegebenen Ziel, diesen Wert bis Ende 2018 auf 90 Prozent zu erhöhen, sei man durch eine Erhöhung der Tagesbesatzung im vergangenen Jahr näher gekommen. Noch höhere Werte seien aber nur zu erreichen, wenn man einerseits die Freiwillige Feuerwehr und deren ehrenamtliche Mitarbeiter stärke und andererseits die Esslinger Berufsfeuerwehr noch besser personell ausstatte. Den Stadträten hat Oliver Knörzer als Fazit seiner Bestandsaufnahme ins Stammbuch geschrieben: „Die Entscheidung über den Erreichungsgrad ist eine politisch zu verantwortende Entscheidung über die gewollte Qualität der Feuerwehr.“

Wohnungsmangel und entfernter Arbeitsplatz als Problem

Die Arbeit der Feuerwehr ruht, so betont Oliver Knörzer, in Esslingen nach wie vor auf zwei Säulen: Dabei müssen die 33 festangestellten Feuerwehrleute besonders werktags die Hauptarbeit leisten. Nur an zwei der acht Feuerwehrstandorte – in der Stadtmitte und in Berkheim – sind die freiwilligen Kräfte tagsüber alleine in der Lage, die für Einsätze notwendige Mannschaftsstärke zu stellen.

In den anderen sechs Bezirken Hohenkreuz, Hegensberg-Liebersbronn, Sirnau, Sulzgries, Wäldenbronn und vor allem in Zell sorgen immer größere Entfernungen zwischen Arbeitsplatz und dem Einsatzort dafür, dass die Mannschaften kaum noch zeitnah ausrücken können. Ein weiteres Problem ist die Wohnungsknappheit. In Zell beispielsweise gebe es deutlich zu wenig Möglichkeiten, um potenziellen Helfern Wohnraum anbieten zu können.

Ohne das Ehrenamt geht es nicht

„Dennoch müssen wir an der dezentralen Struktur der Feuerwehr in Esslingen festgehalten“, betont Knörzer: „Die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sind auch in Zukunft unverzichtbarer Bestandteil der Gefahrenabwehr in Esslingen.“ Die Stadt müsse sogar 150 000 Euro pro Jahr in die Hand nehmen, um den Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr halten zu können. Derzeit gibt es rund 250 freiwillige Helfer in Esslingen. Größere Einsätze wie Brände über Sturmschäden bis zu Überflutungen könnten ohne die freiwilligen Helfer nicht bewältigt werden.

Wünschenswert wäre es, so Oliver Knörzer, ein stationäres Warnsystem in Esslingen einzurichten. Nach der Abschaffung der Luftschutzsirenen in der Stadt steht aktuell nur ein mobiles Warnsystem zur Verfügung: Für den Notfall seien zehn Feuerwehrfahrzeuge mit Lautsprecheranlagen ausgestattet worden. Es sei aber bekannt, dass ein solches System letztlich lückenhaft sei. Die Information der Bevölkerung dauere zwischen 60 und 90 Minuten. Wenn es tatsächlich einmal zu einem Großschadensfall komme, seien zudem die meisten Fahrzeuge anderweitig gebunden: Eine flächendeckende Warnung sei in diesem Fall schwierig.

Schlagkraft steht und fällt mit guten Verkehrswegen

Große Sorgen bereitet Oliver Knörzer der unumgängliche Neubau der Esslinger Brücken. Bevor man die Neckarquerungen sperre, müsse die Verwaltung zusammen mit allen Betroffenen, also natürlich auch mit der Feuerwehr, ein Konzept erarbeiten, wie dieser massive Einschnitt in die Verkehrswege der Stadt, aufgefangen werden könne. Die Qualität der Feuerwehrarbeit dürfe darunter nicht leiden.