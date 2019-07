1 Eine Stahlkonstruktion entlastet nun die marode Brücke über den Hammerkanal. Foto: Horst Rudel

Weil die Brücke über den Hammerkanal, die einzige Zufahrt zum Esslinger Landratsamt, von einem Gutachter als einsturzgefährdet eingeschätzt worden war, hat das Technische Hilfswerk den Neckarkanal am Samstag mit einer Hilfskonstruktion überbrückt.

Esslingen - Es war ein Nacht- und Nebeleinsatz, auch wenn er am Samstag erst um 7 Uhr begonnen und bei schönstem Sonnenschein durchgeführt worden war. Fachleute des Technischen Hilfswerks haben in aller Eile eine Behelfsbrücke über den Hammerkanal beim Esslinger Landratsamt gelegt. Das Provisorium entlastet die Kanalbrücke, der ein Gutachten zuvor mangelnde Tragfähigkeit attestiert hatte.

Vorausgegangen war eine Demonstration mangelnder Kommunikationsfähigkeit. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Esslinger Gemeinderats am Mittwoch hatte der Chef des Esslinger Tiefbauamts, Uwe Heinemann, die verdutzte Ratsrunde noch im Nebel stehen lassen. Am Rande der Auseinandersetzung um den Erhalt des Alicenstegs, der Verbindung vom Landratsamt über den Neckar und die B 10 zum Zollberg, hatte er vage angedeutet, dass jenseits der allseits bekannten Wackelkandidaten noch ganz andere Brücken in Esslingen sanierungsbedürftig seien. Erst am Samstag haben Bauarbeiter und vor allem die Männer des Technischen Hilfswerks den von der Stadtverwaltung aufgehängte Vorhang der Geheimniskrämerei ein wenig beiseite geschoben.

Problem ist seit Dienstag bekannt

„Die Standsicherheit der Brücke ist nicht mehr in dem notwendigen Umfang gegeben.“ Mit diesen Worten fasst der Sprecher der Esslinger Stadtverwaltung, Roland Karpentier, die Aussage eines Gutachten zusammen, das seinen Worten zufolge am Dienstag im Rathaus eingegangen war. Der darin enthaltenen dringenden Empfehlung, die Belastung der Brücke umgehend zu begrenzen, sei die Stadt schon am Donnerstag nachgekommen. Das zulässige Gewicht der querenden Fahrzeuge wurde auf 3,5 Tonnen begrenzt und die Fahrbahn mit der Hilfe von Leitschienen und Warnbaken auf eine Spur begrenzt.

Die Sofortlösung wäre nach Einschätzung aller Beteiligten auf Dauer nicht tragbar gewesen. Die kleine Brücke ist die einzige Zufahrt zum Landratsamt, in dem nicht nur rund 1000 Beschäftigte arbeiten, sondern in dem auch ein reger Publikumsverkehr herrscht. Die Andienung der Kantine hätte bei einer Begrenzung ebenso auf der Kippe gestanden, wie die An- und Abfahrt der Müllabfuhr.

Von der Feuerwehr abgeschnitten

Im Ernstfall hätte nicht einmal die lediglich einen Steinwurf jenseits der Brücke stationierte Esslinger Feuerwehr mit ihren schweren Einsatzfahrzeugen problemlos anrücken können. Darüber hinaus sind die Kindertagesstätte am Färbertörlesweg, die Kanu-Vereinigung Esslingen und die Städtischen Galerien im Merkelpark auf die Kanalquerung angewiesen, umso mehr, als dass die Verbindung neckarabwärts wegen der laufenden Sanierung der Pliensaubrücke gekappt ist.

Den Worten Karpentiers zufolge steckt die Stahlbehelfsbrücke nun eine Belastung von 25 bis 30 Tonnen klaglos weg. Um das Konstrukt mit der Zu- und Abfahrt zu verbinden, hat eine Straßenbaufirma zudem Auffahrtsrampen asphaltiert. „Wichtig war jetzt erst einmal, eine kurzfristige Lösung zu finden. Die haben wir dank des Technischen Hilfswerks erreicht. Jetzt werden wir alles daransetzen, die Erneuerung zügig in Angriff zu nehmen“, sagt Karpentier.