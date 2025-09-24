Esslingen Brückenbau: Neubau Pliensaubrücke: Megastau im Jubiläumsjahr?

Im kommenden Jahr wird die Esslinger Pliensaubrücke teilweise neu gebaut. Fußgänger und Radfahrer müssen dann die vielbefahrene Vogelsangbrücke nutzen. Das hat Folgen.
Der Neubau des Mittelteils der Pliensaubrücke wird den Verkehr im Esslinger Jubiläumsjahr erheblich beeinträchtigen. Gebaut werden soll ab Herbst 2026 und das gesamte Jahr 2027. So lange müssen Fußgänger und Radfahrer über die hochfrequentierte Vogelsangbrücke ausweichen, wo eine Extra-Spur für diese Verkehrsteilnehmer eingerichtet werden soll. 2027 ist aber nicht nur das Jahr des Brückenbaus: Im übernächsten Jahr will die Stadt ein ganzes Jahr lang die erste schriftliche Erwähnung Esslingens im Jahr 777 feiern.