Unfall in Esslingen Schlafend gegen Betonpfeiler gekracht

Von va 22. Januar 2018 - 14:04 Uhr

Ein 20-jähriger Autofahrer schläft in Esslingen am Steuer ein und prallt mit seinem Wagen gegen den Betonpfeiler einer Fußgängerbrücke.





Esslingen - Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei gegen den 20-jährigen Fahrer eines Opel Corsa, der am Sonntagabend auf der Augustiner Straße in Esslingen, einen Verkehrsunfall verursacht hat. Wie die Polizei berichtet, war der aus Neuhof in Bayern stammende Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der Augustiner Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Bushaltestelle Alte Kelter kam er aus zunächst ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 60-jähriger Esslinger konnte mit seinem Wagen durch eine Notbremsung nur mit Mühe eine Kollision vermeiden. Ohne eine Reaktion zu zeigen, raste der Corsa weiter über den angrenzenden Bordstein und krachte mit großer Wucht gegen den Betonpfeiler der dortigen Fußgängerbrücke, bevor er im Anschluss quer zur Fahrtrichtung auf der Gegenfahrbahn der Augustiner Straße zum Stehen kam.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 20-Jährige so übermüdet, dass er kurz vor dem Unfall am Steuer eingeschlafen war. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der mit etwa 5000 Euro beziffert wird. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem beschädigten Pfeiler der Fußgängerbrücke ist noch nicht bekannt.