Der neue Hauptsitz der Landkreisverwaltung wird als „Paradebeispiel für das Bauen der Zukunft“ gefeiert. Die Architects for Future sehen vieles kritisch und wollen daraus lernen.
Als das neue Landratsamt unlängst eingeweiht wurde, wurde ein „Leuchtturm für nachhaltiges und innovatives Bauen“ gefeiert. Es sei ein echtes Zukunftsprojekt, weil es von Anfang an nachhaltig gedacht wurde“. Für die Esslinger Gruppe der Architects for Future, die sich für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche stark macht, ist dieses Projekt kein Paradebeispiel für umwelt- und ressourcenbewusstes Bauen der Zukunft. „Wir wollen das neue Landratsamt nicht schlechtreden“, versichert Volker Thümmel. „Wir sollten aber nochmals gemeinsam überlegen, was man künftig besser machen kann.“