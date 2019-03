1 Unter den beschädigten Fahrzeugen sollen sich Gebraucht- und Neuwagen befinden (Symbolbild). Foto: Getty Images Europe

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende rund 80 parkende Autos zerkratzt. Der entstandene Sachschaden geht in die Hunderttausende. Die Polizei sucht Zeugen.

Esslingen - Unbekannte haben in Esslingen in der Nacht auf Sonntag etwa 80 Autos zerkratzt und so einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie es hieß, wurden Fahrzeuge beschädigt, die am Wochenende in der Stadt geparkt hatten. „Die Autos wurden wahllos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Gebrauchtwagen ebenso wie neue Fahrzeuge“, sagte ein Sprecher der Polizei. In den frühen Morgenstunden des Sonntags hätten sich erste Besitzer zerkratzter Wägen bei der Behörde gemeldet.

Ob mehrere Täter oder eine einzelne Person in der Nacht die Autos beschädigten, sei noch offen. Beobachtungen zur Tat oder sachdienliche Hinweise hinweise nimmt die Polizeidienststelle Esslingen unter der Telefonnummer 0711/39900 entgegen.