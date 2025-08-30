Esslingen: 57-Jähriger wehrt sich gegen Polizeibeamte und pöbelt

1 Ein Mann hat in Esslingen Polizeibeamte beleidigt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner

Ein Mann versucht sich am Freitagabend in Esslingen einer Polizeikontrolle zu entziehen – er leistet Widerstand gegen die Beamten und beleidigt sie.











Ein 57-Jähriger hat am Freitagabend in Esslingen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese beleidigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden zunächst gegen 20.50 Uhr die Beamten verständigt, da es am Bahnhofsplatz zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen gekommen war. Als die Streife eintraf, versuchte sich der 57-Jährige der Kontrolle zu entziehen.