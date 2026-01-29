Essingen im Ostalbkreis: Unbekannter bedroht Bankmitarbeiterin und flieht mit Beute

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Mit hellrosa Koffer und Sonnenbrille: Ein Unbekannter bedroht eine Bankmitarbeiterin in Essingen und verschwindet spurlos mit der Beute. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.











– Bei einem Raub in einer Bankfiliale der Rathausgasse in Essingen (Ostalbkreis) fahndet die Polizei nach einem Unbekannten. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Bank eine Mitarbeiterin bedroht. Dann raubte er einen höheren Geldbetrag und floh, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie viel Geld er genau entwendete und wie er an dieses gelangte, blieb vorerst unklar. Auch war unklar, ob er eine Waffe hatte.