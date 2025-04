Essen, Trinken und Musik: Brandneues Event an einem der schönsten Orte Ludwigsburgs

Brandneues Event an einem der schönsten Orte Ludwigsburgs

1 Das Gelände ums Schloss Monrepos wird Ende Mai zur edlen Flaniermeile. Foto: Andreas Gorr

Der Veranstaltungskalender in Ludwigsburg wird in diesem Jahr durch die „1. Landpartie Schloss Monrepos“ bereichert. Die ersten Infos zum Fest und zu einem Sterne-Caterer geben einen Eindruck, wen die Veranstalter ansprechen wollen – und wen nicht.











Für viele ist die Parkanlage rund um Schloss Monrepos ein Rückzugsort vor den Toren der Stadt – ein Platz der Ruhe, der Entschleunigung. Doch Ende Mai verwandelt sich das Idyll für ein Wochenende in ein stilvolles Festgelände. Bei der „1. Landpartie Schloss Monrepos“ sollen Essensstände, Musik, Kunsthandwerk und Blumen das Gelände rund um das Seeschloss in ein elegantes Freiluftfestival verwandeln. Das haben die Veranstalter von „The Weekend“ und Wilhelm Herzog von Württemberg, Chef des Hauses Württemberg, am Mittwochnachmittag bekannt gegeben.