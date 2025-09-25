Essen & Trinken: Türkei gibt nach: Deutscher Erfolg im Döner-Streit

2 Die Regeln für die Herstellung der Fleischspieße können vorerst so bleiben, wie sie sind. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Döner mit oder ohne Putenfleisch? Ein Vorstoß aus der Türkei zum Schutz von Dönerfleisch erhitzte in Deutschland monatelang die Gemüter. Nun kommt es überraschend zu einem Rückzieher.











Link kopiert



Brüssel - Der Streit um europaweit einheitlich Regeln für die Herstellung von Dönerfleisch ist nach mehr als drei Jahren vorerst beendet. Der Internationale Dönerverband (Udofed) zog nach Angaben einer Sprecherin der Europäischen Kommission seinen Antrag zurück, Döner auf die EU-Liste mit "garantiert traditionellen Spezialitäten" aufzunehmen. "Türkei gibt im Döner-Streit mit Deutschland auf", kommentierte die "Bild", die zunächst über die neuen Entwicklungen berichtet hatte.