Essen in Stuttgart

11 Als Vegetarier auf Maultaschen verzichten? Niemals - besonders gut schmeckt uns der vegetarische Schwabenklassiker zum Beispiel beim „Hotzenplotz“ im Stuttgarter Westen. Das urige Wirtshaus befindet sich in der Silberburgstraße 88 und hat Mo-Do von 10-1 Uhr, samstags von 12-2 Uhr und sonntags von 12-0 Uhr offen. Foto: Wirtshaus Hotzenplotz/Facebook

Stuttgart ist mehr als nur Maultaschen, Spätzle und Co. Eine Auswahl an kulinarischen Highlights, die man im Kessel gegessen haben sollte.















Stuttgart – Ob typisch Schwäbisch, Pasta, Pizza oder doch lieber Japanisch - im Städtle findet man viele coole Food-Spots. Und es muss nicht immer das fancy und teure Restaurant sein, um in Stuttgart richtig gut zu essen. Denn auch wenn die Stuttgarter gerne sämtliche Trends in Sachen Ernährung mitmachen, geht einfach nichts über den legendären, ja fast schon kultigen Imbiss mitten in der Stadt oder die klassische Wirtschaft um die Ecke.

Unsere Redaktion hat sich auf eine kulinarische Reise durch den Kessel begeben und herausgesucht, was man im Kessel auf jeden Fall mal probiert haben sollte. Das Ergebnis sehen sie in der Bildergalerie.