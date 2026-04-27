Essen: Hund beißt Fünfjährigem in den Kopf – schwer verletzt

1 Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Ein fünf Jahre alter Junge ist in einer Kleingartenanlage in Essen von einem Hund in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt worden. Was bekannt ist.











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Ein Hund hat in Essen einen fünfjährigen Jungen in den Kopf gebissen und dabei schwer verletzt. Der Hund griff den Jungen in einer Kleingartenanlage an, wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte. Demnach lief die Antikdogge am Freitag aus einer Parzelle und attackierte den Fünfjährigen, der mit seiner Familie in der Kleingartenanlage war. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.