Die Gamescom in Köln ist eines der größten Events der Gaming-Branche weltweit und zieht jährlich hunderttausende Besucher an. Eine der häufigsten Fragen, die sich Besucher stellen, lautet: „Darf man Essen und Getränke mit auf die Gamescom nehmen?“

Essen und Getränke auf der Gamescom

Ja, Besucher dürfen sowohl Essen als auch Getränke mit auf die Gamescom bringen. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkungen bezüglich der Art, Menge oder der Behälter. Dies bedeutet, dass sogar Glasflaschen erlaubt sind – eine Regelung, die bei vielen anderen Großveranstaltungen eher unüblich ist. Die Organisatoren der Gamescom zeigen sich hier entgegenkommend, was vor allem für Familien und Besucher mit speziellen Ernährungsbedürfnissen ein großer Vorteil ist.

Darf man Rucksäcke mitnehmen?

Auch das Mitbringen von Rucksäcken zur Gamescom ist erlaubt. Es gibt keine grundsätzlichen Einschränkungen hinsichtlich der Größe oder Art der Rucksäcke, die Besucher mitführen dürfen. Wie bei Essen und Getränken gilt jedoch auch hier das Hausrecht der Veranstalter. In Einzelfällen kann der Zutritt verweigert oder bestimmte Gegenstände abgelehnt werden, wenn sie eine Gefährdung für andere darstellen könnten. Insbesondere große Rucksäcke könnten an besonders stark frequentierten Ständen oder in engen Gängen als hinderlich empfunden werden, weshalb Besucher hier umsichtig handeln sollten.