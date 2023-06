1 Liefert nun in Stuttgart Essen aus: Uber Eats Foto: Christian Knieps

Die Konkurrenz beim Lieferservice wächst. Das US-Unternehmen startet den appbasierten Dienst in der City.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der US-amerikanische Vermittler von Mietwagen, Uber, bietet seinen neuen Dienst als Essenslieferant nun auch in Stuttgart an und erhöht damit den Konkurrenzdruck in dem seit Pandemiebeginn florierenden Gewerbe. Nutzer der App für die Plattform Uber Eats „können sich Gerichte von Restaurants an den Ort ihrer Wahl liefern lassen“, heißt es in einer Mitteilung – wobei die Orte der Wahl in Stuttgart zu Beginn noch deutlich eingeschränkt sind. Sie liegen in der Innenstadt sowie im Osten und Süden. Das Liefergebiet werde aber mit der Zeit vergrößert, ebenso die Restaurantauswahl, die sich aktuell auf rund 80 beschränke.