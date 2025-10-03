Essen auf dem Cannstatter Wasen: Göckele schlägt Gourmet – „Ich brauche im Zelt keine Luxusprodukte“

Ein Rundgang durch die Festzelte zeigt: Der Cannstatter Wasen bleibt kulinarisch ein Fest fürs Volk. Luxusfood gibt es nur in wenigen Logen.
„Love hot chicks“ steht auf dem weißen T-Shirt, das der Herr am Grill trägt. Und die Ironie passt schon ganz gut, wenn man dahinter die heißen Göckele sieht. In der gesamten Wasenzeit schafft es Karl Maier durchaus auf acht, neun gegrillte Hähnchen. Natürlich nur seine eigenen im Göckelesmaier-Zelt. Der Wirt weiß: Göckele ist der Bestseller, dicht gefolgt von Käsknöpfle, Currywurst und Schnitzel „Wiener Art“. Und weil es schon vor Jahren immer wieder Wünsche nach Ketchup zum Göckele gab, hat man hier den Maierdip, eine süßsaure Soße entwickelt. Denn: „Ketchup zum Gockel geht gar nicht“, stellt Maier fest.