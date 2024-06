Essen: AfD unterbricht Parteitag – wegen Fußball

1 Kurz nach 19 Uhr beantragte ein Delegierter die Unterbrechung bis Sonntag 10.00 Uhr. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Die AfD hat ihren Bundesparteitag in Essen am Samstag früher als geplant beendet und sich auf Sonntag vertagt. Kurz nach 19 Uhr beantragte ein Delegierter die Unterbrechung bis Sonntag 10.00 Uhr. Man habe viel an diesem Tag geschafft, „und wir können gleich alle Fußball gucken“, begründete er seinen Antrag unter dem Beifall vieler Delegierter. Deutschland spielt an diesem Abend im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Dänemark. Bei einer elektronischen Abstimmung stimmten knapp 54 Prozent dafür, 46 Prozent dagegen. Am Sonntag soll es unter anderem mit der Besetzung des Bundesschiedsgerichts weitergehen.