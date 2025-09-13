Essay: Und dann kommt die Welle

Wellenreiten hat sich zu einem Trend entwickelt, der Millionen in seinen Bann zieht. Sie setzen sich einer elementaren Erfahrung aus, die oft in ein tiefes Glücksgefühl mündet.
Ist am Horizont etwas zu sehen? Fünf Surfer sitzen auf ihren Brettern im Meer. Alle schauen in die Ferne. Niemand spricht. Fast zeitgleich legen sie sich auf ihre Bretter und paddeln zügig weiter aufs Meer hinaus. In der Ferne sieht man jetzt eine Wölbung im Wasser, die rasch größer wird. Eine Entscheidung muss her! Folgt man dem prähistorischen Fluchtreflex, der einem zuschreit, so schnell wie möglich zum Ufer zu paddeln? Oder der Welle entgegen? Sie ist nun größer als man selbst und kurz davor, ihre rohe Energie genau an der Stelle zu entladen, an der man sich befindet. Die Wucht würde vielleicht ausreichen, um ein kleines Motorboot zu versenken. Die Surfschüler, die vorhin im Wasser waren, sind zu ihrem Glück alle wieder am Strand.