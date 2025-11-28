Der eskalierte Polizeieinsatz gegen ein gehörloses Mädchen in Bochum erreicht die Politik. NRW-Innenminister Reul betont: Eskaliert sei die Lage erst im Treppenhaus.
Vor dem Schuss auf ein zwölfjähriges Mädchen in Bochum haben sich die Polizisten nach Angaben von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) aus der Wohnung zurückgezogen. Alle vier eingesetzten Beamten hätten im Treppenhaus gestanden, als das Mädchen mit zwei Küchenmessern in der Hand auf sie zugekommen sei. Erst dann sei es zu dem Einsatz von Taser und Schusswaffe gekommen, sagte der Minister in einer gemeinsamen Sondersitzung des NRW-Innenausschusses und des Familienausschusses.