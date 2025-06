1 Dunkler Rauch steht über dem iranischen Öldepot von Shahran nach einem israelischen Angriff. Foto: AFP

Mit beeindruckenden Militär-Operationen demütigt Israel seine Feinde. Doch steigt der Preis, den es dafür bezahlt.











Wie so oft in den rund 620 Tagen seit dem mörderischen Überfall der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel ist ein weiteres Mal zu beobachten: Dessen Feinde, die Wind gesät haben, ernten Orkan. Jetzt ist der Iran an der Reihe. Als Atomrüster und als Schutzmacht der Hamas im Gazastreifen sowie der Hisbollah im Libanon.