Nahost-Konflikt: Israels Armeechef: Herausfordernde Tage liegen vor uns

1 Israels Armeechef Halevi deutet die Möglichkeit eines israelischen Einmarsches in den Libanon an. (Archivbild) Foto: IDF/Xinhua/dpa

Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Nasrallah will Israels Militär nicht untätig bleiben. Generalstabschef Halevi spricht von höchster Alarmbereitschaft für seine Truppe.











Safed - Nach der Tötung von Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah durch einen gezielten Luftschlag hat Israels Armeechef Herzi Halevi die Möglichkeit eines Einmarsches in den benachbarten Libanon angedeutet. Er habe eine Lagebeurteilung abgeschlossen und die Pläne für das Nordkommando der Streitkräfte gebilligt, sagte er im Hauptquartier des Kommandos in der nordisraelischen Stadt Safed. "Herausfordernde Tage liegen vor uns", fügte er in einem Video hinzu, das die Armee veröffentlichte.