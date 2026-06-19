ESG in Kornwestheim wird umbenannt: Es geht nicht darum, was Sigle dachte und fühlte – sondern was er tat

Dass Ernst Sigle sich überhaupt einen so großen Namen machen konnte, verdankt er nicht zuletzt seinem Handeln in der NS-Zeit. Das darf nicht vergessen – oder belohnt werden.

Das Gutachten über den Unternehmer Ernst Sigle zeigt dessen aktive Rolle während der NS-Zeit bei der Salamander AG, die in hohem Maße von den Gräueltaten der Nazis profitiert hat. Viele Kornwestheimer fühlen sich jetzt womöglich wie eine Gruppe Geschwister, die auf dem Dachboden des verstorbenen Opas zum ersten Mal dessen eindeutige Hinterlassenschaften aus der Nazi-Zeit findet. Man hat sich vorher lieber keine zu großen Gedanken darüber gemacht, wie der Großvater einst an so viel Geld und so ein Grundstück gekommen ist. Aber jetzt?

Plötzlich kommen Fragen auf: Kann ich diesen Mann noch wertschätzen? Darf ich ihm noch dankbar sein für das, was er uns ermöglicht hat? Aber vielleicht auch: Darf ich mir überhaupt ein Urteil erlauben, hätte ich in der Situation anders gehandelt? War seine Zusammenarbeit mit den Nazis doch nur Mittel zum Zweck, war er im Inneren ein ganz anderer?

Wann diese Fragen zählen und wann nicht

Auf diese Fragen gibt es keine allgemeingültige Antwort. Jeder muss mit sich selbst ausmachen, wie er oder sie zu der Person Ernst Sigle in Zukunft stehen will. Da gibt es kein Richtig oder Falsch. Was dabei jedoch viele Fürsprecher von Sigle vergessen: Das sind nicht die Fragen, um die es in der politischen Debatte geht. Bei der Entscheidung, ob es ihm zustehen soll, die Ehrenbürgerwürde der Stadt zu tragen und Namensgeber für eine Schule zu sein, spielen sie keine Rolle – und das ist auch gut so.

Denn es geht nicht darum, was Ernst Sigle sich heimlich dachte, als sämtliche Juden aus dem Unternehmen gedrängt wurden und dort Zwangsarbeiter unter grausamen Bedingungen schuften mussten. Oder ob er sich unwohl dabei fühlte, dass sich im KZ Sachsenhausen unzählige Häftlinge auf der Schuhprüfstrecke zu Tode laufen mussten. Was er im stillen Kämmerlein für ein Mensch war – auch seine Freimaurermitgliedschaft, so unglücklich der Umgang mit diesem Thema auch gelaufen sein mag –, ist für diese Fragen unerheblich.

Fakt ist: Ernst Sigle hat als wichtiger Entscheidungsträger im Unternehmen Salamander eine aktive Rolle bei den Verbrechen der Nazis gespielt, entweder aus Überzeugung oder zumindest, um sein Unternehmen voranzubringen und sich einen Namen zu machen. Und das ist der springende Punkt: Dass Ernst Sigle überhaupt die Chance hatte, so groß zu werden und Kornwestheim so weit voranzubringen, dass man sogar eine Schule nach ihm benennt, verdankt er nicht zuletzt seinem damaligen Handeln. Das darf nicht vergessen – oder belohnt werden.

Was ist mit denen, die „Nein“ gesagt haben?

Was ist schließlich mit all denen, die damals nicht so gehandelt haben? Die sagten: „Ich mache das nicht mit, das ist falsch!“ Die daraufhin mundtot gemacht, aus dem Geschäft gedrängt, vielleicht sogar inhaftiert oder ermordet wurden? Ihre Namen kennt heute keiner mehr.

Die Konsequenz daraus kann nur lauten, wie es der Gemeinderat nun auch entschieden hat: Dass ein Mann, der weggeschaut und selbst mitgemacht hat, kein Namensgeber für eine Schule und kein Vorbild für junge Menschen sein darf. Umso mehr in einer Zeit, in der rechtsextreme Kräfte wieder erstarken und die Rechte von Menschen mit Füßen getreten werden, während große Teile der Gesellschaft lieber wegschauen, als dagegen einzustehen.