ESG in Kornwestheim wird umbenannt: Es geht nicht darum, was Sigle dachte und fühlte – sondern was er tat

Dass Ernst Sigle sich überhaupt einen so großen Namen machen konnte, verdankt er nicht zuletzt seinem Handeln in der NS-Zeit. Das darf nicht vergessen – oder belohnt werden.
Das Gutachten über den Unternehmer Ernst Sigle zeigt dessen aktive Rolle während der NS-Zeit bei der Salamander AG, die in hohem Maße von den Gräueltaten der Nazis profitiert hat. Viele Kornwestheimer fühlen sich jetzt womöglich wie eine Gruppe Geschwister, die auf dem Dachboden des verstorbenen Opas zum ersten Mal dessen eindeutige Hinterlassenschaften aus der Nazi-Zeit findet. Man hat sich vorher lieber keine zu großen Gedanken darüber gemacht, wie der Großvater einst an so viel Geld und so ein Grundstück gekommen ist. Aber jetzt?