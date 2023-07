9 Das Haus mit der Gaststätte hat große Schäden davongetragen. Foto: dpa/Andreas Rosar

Der Großbrand in der historischen Eselsmühle ist weitgehend gelöscht. Von einem der Gebäude, das Gaststätte, Laden und Wohnungen umfasst hat, ist nicht mehr viel übrig. Spezialisten sollen prüfen, ob es erhalten werden kann.









Es ist kurz vor 5.30 Uhr am Montagmorgen, als bei der Polizei ein Notruf eingeht. Die Bewohner der Eselsmühle im Siebenmühlental selbst alarmieren die Rettungskräfte, weil sie ein Feuer im Bereich eines der Gebäude bemerkt haben. Es handelt sich um den Teil des Areals, in dem die Gaststätte, der Laden und Wohnungen liegen. Die Menschen können ihre Wohnungen rechtzeitig verlassen und bleiben nach ersten Angaben der Retter – ebenso wie die bei Ausflüglern so beliebten Tiere auf dem Gelände – unverletzt.