Esche in Marbach abgeholzt: Gefällter Baum vor Hallenbad sorgt für Fragen

1 Der Stumpf vor dem Hallenbad dürfte vielen Passanten aufgefallen sein. Foto: Christian Kempf

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) wurde vor dem Hallenbad ein großer Baum abgeholzt. Musste das sein?











Es ist grundsätzlich ein sensibles Thema, wenn alte Bäume abgeholzt werden. In Marbach aber dieser Tage vielleicht noch mehr als anderswo. Das liegt vor allem an einer Diskussion vom vergangenen Jahr um eine alte Eiche vor der Volksbank am König-Wilhelm-Platz, die einem Neubau weichen sollte. Naturschützer protestierten vehement, das Vorhaben wurde abgeblasen. Im Anschluss machten sich die Grünen im Gemeinderat für eine Baumschutzsatzung stark, scheiterten aber. Angesichts dieser Vorgeschichte war es absehbar, dass ein großer Baumstumpf wie nun vor dem alten Hallenbad für Fragen sorgen würde. Und so kam es auch.