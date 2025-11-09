Aufslugtipp: Escape Room im Schloss Ludwigsburg – Wer hat den Herzog ermordet?

Besucher des Residenzschlosses in Ludwigsburg können ab sofort bei dem interaktiven Erlebnis „Kriminalakte 1737“ auf besondere Weise in die Geschichte des Schlosses eintauchen.
Waren es die Hofkünstler oder doch die Parlamentsmitglieder? Welche Motive könnten sie für den Mord gehabt haben? Oder wurde Herzog Karl Alexander von Württemberg doch nicht gewaltsam aus dem Leben gerissen? Fragen wie diese beschäftigen künftig jene Besucher des Ludwigsburger Residenzschlosses, die sich bei dem neuen interaktiven Format „Kriminalakte 1737“ per Indizienjagd auf eine spannende Rätselreise begeben.