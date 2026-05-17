ESC: Was Bangaranga bedeutet

1 Der Song "Bangaranga" gewann beim ESC. Foto: Jens Büttner/dpa

Viele tanzen jetzt zu dem ESC-Siegessong «Bangaranga» der Bulgarin Dara. Doch «Bangaranga» ist keineswegs ein bulgarisches Wort. Was bedeutet denn der mystische Titel?











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Sofia - "Ich hoffe, dass alles, was wir gemacht haben, euch gefallen hat und ihr "Bangaranga" gefühlt habt", sagt Gewinnerin Dara aus Bulgarien nach Bekanntwerden der Punktezahl für ihr Lied "Bangaranga" beim Finale des Eurovision Song Contest 2026 in Wien. Die 27-Jährige bezeichnet "Bangaranga" als ein Gefühl für "innere Kraft und Energie", womit der Mensch seine Ängste überwinden könne. "Wenn du in Harmonie mit dir selbst bist, mit der Natur und der Welt, dann kannst du alles erreichen", erläutert Dara.